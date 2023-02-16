Mert Efe Colbeyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Efe Colbeyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Efe Colbeyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Efe Colbeyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Efe Colbeyi 27 Kasım 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Efe Çölbeyi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Efe Colbeyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Efe Colbeyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mert Efe Colbeyi'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Efe Colbeyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/mertefe.colbeyi

Mert Efe Colbeyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Efe Colbeyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mert Efe Colbeyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Efe Colbeyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2013 yılında Göztepe Alt

1 Temmuz 2017 yılında Göztepe U19

16 Şubat 2018 yılında Akhisarspor U19

30 Nisan 2018 yılında Akhisarspor U21

10 Aralık 2018 yılında Akhisarspor U19

15 Nisan 2019 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor

29 Ağu 2019 yılında 52 Orduspor FK

3 Ağu 2020 yılında Akhisarspor

1 Şubat 2021 yılında Karaköprü Bld

30 Haziran 2021 yılında Akhisarspor

12 Ocak 2023 yılında İskenderunspor

27 Ocak 2023 yılında Elazığspor

30 Haziran 2023 yılında İskenderunspor

Mert Efe Colbeyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Efe Colbeyi şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mert Efe Colbeyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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