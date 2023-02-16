Yigitcan Erdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigitcan Erdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigitcan Erdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigitcan Erdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigitcan Erdogan 13 Mart 1984 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğitcan Erdoğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigitcan Erdogan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigitcan Erdogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yigitcan Erdogan'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigitcan Erdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigitcan Erdogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yigitcan Erdogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigitcan Erdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2003 yılında Bakırköyspor

11 Ağu 2006 yılında Büyükşehir Bld

26 Temmuz 2007 yılında Orduspor

30 Haziran 2008 yılında Büyükşehir Bld

16 Ocak 2009 yılında Altay SK

16 Ağu 2011 yılında Şanlıurfaspor

2 Ağu 2013 yılında Adana Demirspor

3 Temmuz 2015 yılında Balıkesirspor

29 Ocak 2016 yılında Y. Malatyaspor

20 Temmuz 2017 yılında Adana Demirspor

17 Ağu 2018 yılında Karagümrük

31 Ocak 2019 yılında Elazığspor

Yigitcan Erdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigitcan Erdogan şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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