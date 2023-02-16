Zeki Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeki Korkmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeki Korkmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeki Korkmaz 1 Eylül 1988 tarihinde Bingöl şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeki Korkmaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeki Korkmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zeki Korkmaz'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeki Korkmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zekikorkmaz8/

Zeki Korkmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeki Korkmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeki Korkmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeki Korkmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2006 yılında Pendikspor

2 Şubat 2008 yılında Büyükşehir Bld

21 Ocak 2015 yılında Elazığspor

16 Temmuz 2015 yılında Karşıyaka

11 Ocak 2017 yılında Pendikspor

29 Ocak 2018 yılında Payasspor

31 Ağu 2018 yılında Darıca GB

15 Ocak 2019 yılında Kahramanmaraş

2 Eylül 2019 yılında Sakaryaspor

10 Ocak 2020 yılında BAK FK

15 Eylül 2020 yılında Amed SK

13 Ağu 2021 yılında Ergene Velimeşe

7 Şubat 2022 yılında Elazığspor

Zeki Korkmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeki Korkmaz şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zeki Korkmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pendikspor (1999-2006)

Türkiye U21 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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