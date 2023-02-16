Hakan Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Bozkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakan Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakan Bozkurt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakan Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Bozkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Bozkurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Bozkurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Bozkurt 20 Temmuz 1994 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Bozkurt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakan Bozkurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hakan Bozkurt'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hakan Bozkurt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hakanbozkurt94/

Hakan Bozkurtboyu ve yaşı kaç

Hakan Bozkurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Bozkurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakan Bozkurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Bozkurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2011 yılında T. İdmanocağı

3 Eylül 2012 yılında Pazarspor

19 Şubat 2015 yılında Görelespor

22 Eylül 2016 yılında 1926 Bulancak

21 Ağu 2017 yılında Dersim Spor

5 Ekim 2017 yılında 1926 Bulancak

19 Eylül 2018 yılında Ladik Belediye

20 Eylül 2019 yılında Arhavi Spor

23 Ağu 2021 yılında Kalecik FK

12 Ocak 2023 yılında Elazığspor

Hakan Bozkurt kimdir

Hakan Bozkurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Bozkurt şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Hakan Bozkurt nereli

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