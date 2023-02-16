Cafer Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cafer Tosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cafer Tosun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cafer Tosun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cafer Tosun 20 Kasım 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cafer Tosun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fiducia Football yapmaktadır. Cafer Tosun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Cafer Tosun'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cafer Tosun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/cafertosun8

http://www.instagram.com/cafertosun8/

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http://www.facebook.com/cafertosunn8

Cafer Tosun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cafer Tosun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Cafer Tosun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cafer Tosun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U17

14 Nisan 2016 yılında Trabzonspor

8 Ağu 2016 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2017 yılında Trabzonspor

19 Ekim 2017 yılında Trabzonspor U21

9 Mayıs 2018 yılında Trabzonspor

29 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2019 yılında Trabzonspor

5 Ağu 2019 yılında Trabzonspor U19

31 Ocak 2020 yılında Sarıyer

3 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

25 Ocak 2021 yılında İnegölspor

27 Ağu 2021 yılında İstanbulspor

8 Şubat 2022 yılında Elazığspor

30 Haziran 2023 yılında İstanbulspor

Cafer Tosun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cafer Tosun şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cafer Tosun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (2011-2016)

Türkiye U17 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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