Yigit Kafkasyali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Kafkasyali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yigit Kafkasyali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yigit Kafkasyali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yigit Kafkasyali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Kafkasyali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Kafkasyali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Kafkasyali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Kafkasyali 13 Haziran 1998 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Kafkasyalı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Kafkasyali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Kafkasyali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yigit Kafkasyali'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Kafkasyaliboyu ve yaşı kaç

Yigit Kafkasyali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Kafkasyali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yigit Kafkasyali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Kafkasyali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2013 yılında Hacettepe Alt

30 Ocak 2014 yılında Ankaragücü Alt

1 Temmuz 2015 yılında Ankaragücü U19

28 Eylül 2016 yılında Karabükspor Alt

5 Eylül 2017 yılında Ankaragücü U21

30 Ağu 2018 yılında Ankaragücü

16 Eylül 2020 yılında Mamak FK

31 Ocak 2021 yılında Ankaragücü

1 Şubat 2021 yılında Yozgatspor 1959

30 Haziran 2021 yılında Ankaragücü

8 Eylül 2021 yılında Etimesgut Bld

8 Şubat 2022 yılında Elazığspor

Yigit Kafkasyali kimdir

Yigit Kafkasyali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Kafkasyali şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Yigit Kafkasyali nereli

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