Cihan Canpolat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihan Canpolat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cihan Canpolat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cihan Canpolat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cihan Canpolat 19 Eylül 2001 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cihan Canpolat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cihan Canpolat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 23 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Cihan Canpolat'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cihan Canpolat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cihan.canpolat6/

Cihan Canpolat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cihan Canpolat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cihan Canpolat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cihan Canpolat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Elazığspor U19

23 Eylül 2019 yılında Elazığspor

Cihan Canpolat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cihan Canpolat şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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