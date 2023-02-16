Ahmet Ormanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Ormanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Ormanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Ormanoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Ormanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Ormanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Ormanoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Ormanoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Ormanoglu 3 Mayıs 2003 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Ormanoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Ormanoglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Ormanoglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmet Ormanoglu'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Ormanoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ahmetormnglu_07

Ahmet Ormanogluboyu ve yaşı kaç

Ahmet Ormanoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Ormanoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Ormanoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Ormanoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Elazığspor

Ahmet Ormanoglu kimdir

Ahmet Ormanoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Ormanoglu şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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Ahmet Ormanoglu nereli

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