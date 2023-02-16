Salih Polatdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Polatdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Polatdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Polatdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Polatdemir 11 Eylül 1998 tarihinde Adiyaman şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Polatdemir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salih Polatdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Salih Polatdemir'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salih Polatdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/spolatdemir/

Salih Polatdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Polatdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salih Polatdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Polatdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2015 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U19

13 Ekim 2016 yılında Altınova Alt

16 Ağu 2017 yılında Elazığspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Elazığspor

Salih Polatdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Polatdemir şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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