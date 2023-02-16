Eren Moroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Moroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Moroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Moroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Moroglu 8 Ağu 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Moroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Moroglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Eren Moroglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eren Moroglu'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eren Moroglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erenmoroglu10/

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Eren Moroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Moroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Eren Moroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Moroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2018 yılında İstanbul U19

12 Ekim 2018 yılında Menemen Bld U19

31 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

20 Şubat 2020 yılında GMG Kst Alt

4 Ağu 2020 yılında GMG Kastamonu

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Eren Moroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Moroglu şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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