Hakki İsmet Simsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakki İsmet Simsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakki İsmet Simsek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakki İsmet Simsek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakki İsmet Simsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakki İsmet Simsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakki İsmet Simsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakki İsmet Simsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakki İsmet Simsek 28 Ağu 1989 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakkı İsmet Şimşek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakki İsmet Simsek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. Hakki İsmet Simsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hakki İsmet Simsek'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakki İsmet Simsekboyu ve yaşı kaç

Hakki İsmet Simsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakki İsmet Simsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakki İsmet Simsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakki İsmet Simsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2013 yılında Bandırmaspor

4 Ağu 2016 yılında Ümraniyespor

12 Ocak 2017 yılında İnegölspor

31 Temmuz 2017 yılında Kırklarelispor

11 Ocak 2019 yılında Sarıyer

4 Temmuz 2019 yılında Bayrampaşa

24 Ocak 2020 yılında Kahramanmaraş

18 Eylül 2020 yılında Osmaniyespor FK

21 Ocak 2021 yılında Diyarbekir Spor

18 Ağu 2021 yılında İnegölspor

3 Şubat 2022 yılında Elazığspor

Hakki İsmet Simsek kimdir

Hakki İsmet Simsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakki İsmet Simsek şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dikilitasspor

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Hakki İsmet Simsek nereli

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