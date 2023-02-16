Mesut Saray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mesut Saray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mesut Saray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mesut Saray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mesut Saray 3 Kasım 1987 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mesut Saray Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mesut Saray, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mesut Saray'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mesut Saray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mesut Saray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mesut Saray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mesut Saray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Zeytinburnuspor

10 Ağu 2007 yılında Dardanelspor

10 Ağu 2011 yılında Tavşanlı Linyit

12 Ağu 2013 yılında Adana Demirspor

5 Ağu 2015 yılında Elazığspor

1 Ağu 2017 yılında Bandırmaspor

17 Ocak 2018 yılında BB Bodrumspor

31 Ağu 2018 yılında Van BBSK

29 Ağu 2019 yılında Kahramanmaraş

31 Ocak 2020 yılında Batman Petrol

26 Ocak 2021 yılında Antalya Kemer

30 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

3 Şubat 2022 yılında Elazığspor

Mesut Saray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mesut Saray şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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