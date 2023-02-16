Emre Akgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Akgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Akgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Akgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Akgun 1 Ocak 1993 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Akgun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Akgun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Akgun'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Akgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Akgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Akgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Akgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2014 yılında Maçkaspor

5 Temmuz 2016 yılında Düzyurtspor

27 Ağu 2020 yılında Pazarspor

1 Ağu 2021 yılında 1461 Trabzon

8 Şubat 2022 yılında Elazığspor

30 Haziran 2023 yılında 1461 Trabzon

Emre Akgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Akgun şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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