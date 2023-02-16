Hasan Ekici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Ekici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Ekici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Ekici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Ekici 1 Şubat 2003 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Ekici Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Ekici, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 28 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Hasan Ekici'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hasan Ekici Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ekicihasann

Hasan Ekici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Ekici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasan Ekici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Ekici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2019 yılında Elazığspor

Hasan Ekici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Ekici şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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