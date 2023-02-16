Muhammed İbrahim İsler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed İbrahim İsler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed İbrahim İsler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed İbrahim İsler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed İbrahim İsler 27 Haziran 2002 tarihinde Batman şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed İbrahim İşler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed İbrahim İsler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed İbrahim İsler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Muhammed İbrahim İsler'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed İbrahim İsler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahimisler5/

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Muhammed İbrahim İsler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed İbrahim İsler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Muhammed İbrahim İsler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed İbrahim İsler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2017 yılında Elazığspor Alt

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Elazığspor

Muhammed İbrahim İsler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed İbrahim İsler şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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