Hakan Canbazoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Canbazoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Canbazoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Canbazoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Canbazoglu 28 Kasım 1987 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hakan Canbazoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Canbazoglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hakan Canbazoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hakan Canbazoglu'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakan Canbazoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Canbazoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakan Canbazoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Canbazoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2004 yılında Galatasaray U21

31 Ağu 2006 yılında Sivasspor U21

30 Ocak 2007 yılında Orhangazispor

31 Ağu 2008 yılında Gölcükspor

1 Temmuz 2010 yılında Nazilli Bld

1 Temmuz 2012 yılında İstanbul BBSK

11 Temmuz 2013 yılında Nazilli Bld

22 Ocak 2014 yılında Gaziosmanpaşa

16 Temmuz 2014 yılında Osmanlıspor

12 Ağu 2016 yılında Y. Malatyaspor

3 Ağu 2017 yılında BB Erzurumspor

1 Eylül 2019 yılında Boluspor

6 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında Şanlıurfaspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2022 yılında Elazığspor

Hakan Canbazoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Canbazoglu şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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