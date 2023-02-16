Eray Berk Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Berk Yildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eray Berk Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eray Berk Yildiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eray Berk Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eray Berk Yildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eray Berk Yildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eray Berk Yildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eray Berk Yildiz 10 Temmuz 2001 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eray Berk Yıldız şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eray Berk Yildiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eray Berk Yildiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eray Berk Yildiz'nin Elazığspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eray Berk Yildizboyu ve yaşı kaç

Eray Berk Yildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eray Berk Yildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Eray Berk Yildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eray Berk Yildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2019 yılında Elazığspor

23 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında Elazığspor

Eray Berk Yildiz kimdir

Eray Berk Yildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eray Berk Yildiz şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Eray Berk Yildiz nereli

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