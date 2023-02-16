İzzet Topatar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Topatar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzet Topatar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzzet Topatar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzzet Topatar 17 Ekim 2001 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İzzet Topatar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzzet Topatar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG Management yapmaktadır. İzzet Topatar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İzzet Topatar'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İzzet Topatar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzzet Topatar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İzzet Topatar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzzet Topatar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Elazığspor U19

1 Temmuz 2019 yılında Elazığspor

İzzet Topatar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzzet Topatar şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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