Muhammet Ensar Cavusoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Ensar Cavusoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Ensar Cavusoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Ensar Cavusoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Ensar Cavusoglu 1 Ocak 2002 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Ensar Çavuşoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Ensar Cavusoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Ensar Cavusoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Ensar Cavusoglu'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Ensar Cavusoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Ensar Cavusoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammet Ensar Cavusoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Ensar Cavusoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Ç. Rizespor Alt

1 Temmuz 2019 yılında Ç. Rizespor U19

1 Ekim 2020 yılında Pazarspor

7 Şubat 2022 yılında Elazığspor

30 Haziran 2023 yılında Pazarspor

Muhammet Ensar Cavusoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Ensar Cavusoglu şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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