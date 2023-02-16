Oguzhan Yazici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Yazici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Yazici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Yazici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Yazici 7 Ekim 1991 tarihinde Yalova şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Yazıcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Yazici Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oguzhan Yazici, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elazığspor futbol takımında oynamaktadır. Elazığspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Yazici'nin Elazığspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Yazici Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oguzhanyazici77/

Oguzhan Yazici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Yazici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Yazici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Yazici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2010 yılında Dardanelspor

1 Ağu 2014 yılında İstanbulspor

4 Ocak 2018 yılında Manisa BB

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

8 Ocak 2020 yılında Düzcespor

2 Eylül 2020 yılında Kırşehir Bld

18 Ağu 2021 yılında Ergene Velimeşe

1 Ağu 2022 yılında Z. Kömürspor

6 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Elazığspor

Oguzhan Yazici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Yazici şuan Elazığspor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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