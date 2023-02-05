Alan Kardec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Kardec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Kardec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Kardec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Kardec 12 Ocak 1989 tarihinde Barra Mansa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Kardec de Souza Pereira Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Kardec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Alan Kardec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Kardec'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Kardec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alankardec

http://www.instagram.com/alankardec/

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http://www.facebook.com/alankardec89/

Alan Kardec Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Kardec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Kardec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Kardec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Vasco da Gama

1 Eylül 2009 yılında Internacional

31 Aralık 2009 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2010 yılında Benfica

1 Temmuz 2011 yılında Santos FC

30 Haziran 2012 yılında Benfica

1 Temmuz 2013 yılında Palmeiras

30 Haziran 2014 yılında Benfica

1 Temmuz 2014 yılında São Paulo

15 Temmuz 2016 yılında CQ Dangdai Lif.

12 Nisan 2021 yılında SZ FC

18 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2022 yılında Atlético-MG

Alan Kardec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Kardec şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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