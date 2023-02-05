Eduardo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Vargas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduardo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Vargas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Vargas 20 Kasım 1989 tarihinde Renca şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Jesús Vargas Rojas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Vargas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Eduardo Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Eduardo Vargas'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/eduvargas_17

http://www.instagram.com/eduardovargasrj1/

Eduardo Vargasboyu ve yaşı kaç

Eduardo Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eduardo Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cobreloa

6 Ocak 2010 yılında U. de Chile

9 Ocak 2012 yılında Napoli

18 Ocak 2013 yılında Grêmio

31 Aralık 2013 yılında Napoli

23 Ocak 2014 yılında Valencia

30 Haziran 2014 yılında Napoli

21 Ağu 2014 yılında QPR

30 Haziran 2015 yılında Napoli

24 Ağu 2015 yılında Hoffenheim

30 Ocak 2017 yılında Tigres UANL

9 Kasım 2020 yılında Atlético-MG

Eduardo Vargas kimdir

Eduardo Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Vargas şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 11 numaralı formasıyla 4 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 106 maçta 40 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eduardo Vargas nereli

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