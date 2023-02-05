İgor Rabello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Rabello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Rabello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Rabello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Rabello 28 Nisan 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Rabello şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Rabello Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Champion Barra Sport e Marketing Ltda yapmaktadır. İgor Rabello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İgor Rabello'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Rabello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igorrabellooficial/

Haberin Devamı

İgor Rabello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Rabello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Rabello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Rabello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2012 yılında Botafogo U17

1 Temmuz 2014 yılında Botafogo

3 Haziran 2016 yılında Náutico

30 Kasım 2016 yılında Botafogo

4 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

İgor Rabello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Rabello şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.