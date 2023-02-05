Mariano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano 23 Haziran 1986 tarihinde São João şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mariano Ferreira Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Mariano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mariano'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marianof25

http://www.instagram.com/marianoff03/

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Mariano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mariano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Guarani

1 Kasım 2005 yılında Ipatinga FC

1 Nisan 2007 yılında Tombense

1 Mayıs 2007 yılında Cruzeiro

1 Aralık 2007 yılında Tombense

1 Şubat 2008 yılında Ipatinga FC

30 Haziran 2008 yılında Tombense

1 Temmuz 2008 yılında Atlético-MG

1 Ekim 2008 yılında Tombense

1 Ocak 2009 yılında Fluminense

31 Aralık 2009 yılında Tombense

1 Ocak 2010 yılında Fluminense

1 Ocak 2012 yılında G. Bordeaux

20 Temmuz 2015 yılında Sevilla

17 Temmuz 2017 yılında Galatasaray

30 Temmuz 2020 yılında Atlético-MG

Mariano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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