Rever kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rever Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rever adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rever Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rever 4 Ocak 1985 tarihinde Ariranha şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Réver Humberto Alves de Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rever Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Rever, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rever'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rever Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rever_5/

Rever Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rever isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rever Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rever futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Paulista FC

1 Temmuz 2007 yılında Al-Wahda FC

1 Mart 2008 yılında Paulista FC

1 Nisan 2008 yılında Grêmio

1 Aralık 2008 yılında Paulista FC

1 Ocak 2009 yılında Grêmio

1 Ocak 2010 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2010 yılında Atlético-MG

14 Ocak 2015 yılında Internacional

9 Haziran 2016 yılında Flamengo

31 Aralık 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

Rever Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rever şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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