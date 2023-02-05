İgor Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Gomes 17 Mart 1999 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Silveira Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Gomes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. İgor Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Gomes'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İgor Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/igorsgomes99

http://www.instagram.com/igorgomes/?hl=com

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İgor Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında São Paulo

6 Ocak 2023 yılında Atlético-MG

İgor Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Gomes şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgor Gomes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

América Futebol Clube (2010–2012)Tanabi Esporte Clube (2012–2013)

Brezilya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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