Matheus Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Mendes 10 Mart 1999 tarihinde Governardor Valadares şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Mendes Werneck de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Mendes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Matheus Mendes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Mendes'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

15 Eylül 2020 yılında CSA

31 Ocak 2021 yılında Atlético-MG

Matheus Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Mendes şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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