Aleix Febas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleix Febas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleix Febas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleix Febas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleix Febas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleix Febas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleix Febas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleix Febas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleix Febas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleix Febas 2 Şubat 1996 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aleix Febas Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleix Febas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Aleix Febas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleix Febas'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleix Febas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/febasaleix/

Aleix Febasboyu ve yaşı kaç

Aleix Febas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aleix Febas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleix Febas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleix Febas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

11 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

10 Temmuz 2018 yılında Albacete

30 Haziran 2019 yılında RM Kastilya

12 Temmuz 2019 yılında Mallorca

7 Ocak 2022 yılında Málaga CF

30 Haziran 2022 yılında Mallorca

4 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Aleix Febas kimdir

Aleix Febas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleix Febas şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CE Efac Almacelles (2001-04), Baix Sagria (2004-07), UE Lleida (2007-09)

Aleix Febas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleix Febas nereli

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