Unai Bustinza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Bustinza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Bustinza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Bustinza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Bustinza 2 Şubat 1992 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai Bustinza Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Bustinza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Unai Bustinza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Unai Bustinza'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Unai Bustinza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Bustinza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Unai Bustinza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Bustinza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2011 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2014 yılında Athletic

8 Temmuz 2015 yılında CD Leganés

30 Haziran 2016 yılında Athletic

18 Temmuz 2016 yılında CD Leganés

2 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Unai Bustinza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Bustinza şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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