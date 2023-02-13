Aleix Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleix Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleix Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleix Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleix Garcia 28 Haziran 1997 tarihinde Ulldecona şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aleix García Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleix Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Aleix Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleix Garcia'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleix Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/97_aleix

http://www.instagram.com/aleixgarcia97/

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Aleix Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aleix Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleix Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleix Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal CF B

27 Ağu 2015 yılında Man City U21

1 Temmuz 2016 yılında Man. City

1 Ağu 2017 yılında Girona FC

30 Haziran 2019 yılında Man. City

2 Eylül 2019 yılında Mouscron

30 Haziran 2020 yılında Man. City

5 Ekim 2020 yılında FC Dinamo

18 Ocak 2021 yılında Eibar

23 Temmuz 2021 yılında Girona FC

Aleix Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleix Garcia şuan Girona FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleix Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Ulldecona (2002-2005)

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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