Miguel Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Gutierrez 27 Temmuz 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Gutiérrez Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Gutierrez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Miguel Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Gutierrez'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Miguel Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Miguel3Guti

http://www.instagram.com/miguel3gutierrez/

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Miguel Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miguel Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2020 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2022 yılında Real

5 Ağu 2022 yılında Girona FC

Miguel Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Gutierrez şuan Girona FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ADYC (2005-2006)Getafe (2006-2011)

İspanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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