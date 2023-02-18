Alejandro Mayorga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Mayorga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Mayorga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Mayorga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Mayorga 29 Mayıs 1997 tarihinde Victoria de Durango şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Alejandro Mayorga Almaráz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Mayorga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Alejandro Mayorga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alejandro Mayorga'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Mayorga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Mayorga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejandro Mayorga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Mayorga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Guadalajara II

1 Temmuz 2018 yılında Necaxa

31 Aralık 2018 yılında Guadalajara II

1 Ocak 2019 yılında Chivas

1 Ocak 2020 yılında UNAM Pumas

31 Aralık 2020 yılında Chivas

4 Ocak 2022 yılında CD Cruz Azul

31 Aralık 2022 yılında Chivas

Alejandro Mayorga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Mayorga şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Alejandro Mayorga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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