Alan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Torres 19 Şubat 2000 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alan Eduardo Torres Villanueva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Torres Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Alan Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alan Torres'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2020 yılında Tapatío

1 Ocak 2021 yılında Chivas

Alan Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Torres şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Alan Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U18 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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