Hiram Mier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiram Mier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiram Mier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hiram Mier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hiram Mier 25 Ağu 1989 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Hiram Ricardo Mier Alanís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hiram Mier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cesifut yapmaktadır. Hiram Mier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hiram Mier'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hiram Mier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HiramMier21

http://www.instagram.com/hiram.mier/

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Hiram Mier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hiram Mier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hiram Mier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hiram Mier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rayados A

1 Temmuz 2010 yılında Monterrey

1 Ocak 2017 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2017 yılında Monterrey

1 Ocak 2018 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2019 yılında Chivas

Hiram Mier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hiram Mier şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Hiram Mier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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