Carlos Cisneros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Cisneros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Cisneros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Cisneros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Cisneros 30 Ağu 1993 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Ernesto Cisneros Barajas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Cisneros Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Carlos Cisneros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Carlos Cisneros'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Cisneros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CarlosCB_24

http://www.instagram.com/carloscisneros_24

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Carlos Cisneros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Cisneros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Cisneros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Cisneros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2013 yılında Chivas

1 Temmuz 2014 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2015 yılında Chivas

1 Ocak 2020 yılında Toluca

31 Aralık 2020 yılında Chivas

Carlos Cisneros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Cisneros şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Cisneros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U23 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U22 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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