Pavel Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Perez 26 Haziran 1998 tarihinde Tala, Jalisco şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Pável Uriel Pérez Hernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Perez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Perez'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pavel Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2019 yılında CD Toledo

1 Temmuz 2020 yılında Guadalajara II

8 Ağu 2020 yılında Tepatitlán

30 Haziran 2021 yılında Tapatío

1 Temmuz 2022 yılında Chivas

Pavel Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Perez şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.