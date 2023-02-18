İsaac Brizuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Brizuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Brizuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Brizuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Brizuela 28 Ağu 1990 tarihinde San Jose, California şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Isaác Brizuela Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Brizuela Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanage yapmaktadır. İsaac Brizuela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. İsaac Brizuela'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaac Brizuela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/brizuela27_cone

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http://www.instagram.com/brizuela27_cone/

İsaac Brizuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Brizuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsaac Brizuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Brizuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mexiquense

1 Temmuz 2009 yılında Toluca

1 Ocak 2013 yılında Atlas

30 Haziran 2013 yılında Toluca

1 Ocak 2015 yılında Chivas

İsaac Brizuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Brizuela şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İsaac Brizuela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 11 numaralı formasıyla 8 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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