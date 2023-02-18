Jose Juan Macias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Juan Macias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Juan Macias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Juan Macias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Juan Macias 22 Eylül 1999 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Juan Macías Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Juan Macias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Juan Macias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jose Juan Macias'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Juan Macias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JJMacias9

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http://www.instagram.com/jjmacias9/

Jose Juan Macias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Juan Macias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Juan Macias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Juan Macias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2019 yılında León

31 Aralık 2019 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2020 yılında Chivas

5 Temmuz 2021 yılında Getafe

31 Ocak 2022 yılında Chivas

Jose Juan Macias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Juan Macias şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jose Juan Macias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 11 gol atmıştır.

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