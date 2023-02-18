Antonio Briseno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Briseno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Briseno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Briseno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Briseno 5 Şubat 1994 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Briseño Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Briseno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Antonio Briseno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Antonio Briseno'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Briseno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/pollobv/

Antonio Briseno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Briseno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Briseno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Briseno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atlas

1 Temmuz 2013 yılında Tigres UANL

2 Temmuz 2013 yılında Atlas

30 Haziran 2014 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2016 yılında FC Juárez

31 Aralık 2016 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2017 yılında Tiburones Rojos

30 Haziran 2017 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2017 yılında Feirense

2 Temmuz 2019 yılında Chivas

Antonio Briseno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Briseno şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Briseno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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