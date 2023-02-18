Alan Mozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Mozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Mozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Mozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Mozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Mozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Mozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Mozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Mozo 5 Nisan 1997 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alan Mozo Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Mozo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alan Mozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Mozo'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alan Mozoboyu ve yaşı kaç

Alan Mozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Mozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Mozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Mozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UNAM Pumas U20

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2022 yılında Chivas

Alan Mozo kimdir

Alan Mozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Mozo şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Alan Mozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 5 numaralı formasıyla 3 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Alan Mozo nereli

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