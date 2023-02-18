Fernando Beltran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Beltran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Beltran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Beltran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Beltran 8 Mayıs 1998 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Beltrán Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Beltran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Fernando Beltran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fernando Beltran'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Beltran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Beltran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Beltran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Beltran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Guadalajara U17

1 Temmuz 2016 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2018 yılında Chivas

Fernando Beltran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Beltran şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fernando Beltran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlante, Deportivo Guadalajara

Meksika takımında 16 numaralı formasıyla 1 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 31 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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