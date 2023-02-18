Alexis Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Vega 25 Kasım 1997 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ernesto Alexis Vega Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Vega Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Alexis Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alexis Vega'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexis Vega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alexis_Vega9

http://www.instagram.com/alexisvega.9/

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Alexis Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexis Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Toluca U20

1 Ocak 2016 yılında Toluca

1 Ocak 2019 yılında Chivas

Alexis Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Vega şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Alexis Vega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 10 numaralı formasıyla 27 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 6 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 11 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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