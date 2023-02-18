Jesus Orozco Chiquete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Orozco Chiquete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Orozco Chiquete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Orozco Chiquete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Orozco Chiquete 19 Şubat 2002 tarihinde Zapopan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Gilberto Orozco Chiquete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Orozco Chiquete Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Jesus Orozco Chiquete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Orozco Chiquete'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jesus Orozco Chiquete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Orozco Chiquete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Orozco Chiquete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Orozco Chiquete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Guadalajara U17

1 Temmuz 2020 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2021 yılında Tapatío

1 Temmuz 2022 yılında Chivas

Jesus Orozco Chiquete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Orozco Chiquete şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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