Luis Olivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Olivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Olivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Olivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Olivas 10 Şubat 2000 tarihinde Tepic şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alejandro Olivas Salcedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Olivas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Luis Olivas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Olivas'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Olivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Olivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Olivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Olivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Guadalajara U20

11 Temmuz 2019 yılında CD Tudelano

30 Haziran 2020 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2020 yılında Tapatío

1 Ocak 2021 yılında Chivas

Luis Olivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Olivas şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Luis Olivas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 4 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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