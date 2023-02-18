Daniel Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Rios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Rios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rios 22 Şubat 1995 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Armando Ríos Calderón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Daniel Rios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Rios'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Rios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/drioscal/

Daniel Riosboyu ve yaşı kaç

Daniel Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Guadalajara U17

1 Temmuz 2014 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2016 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2016 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2016 yılında Guadalajara II

1 Ocak 2017 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2017 yılında Guadalajara II

1 Temmuz 2017 yılında Zacatepec

31 Aralık 2017 yılında Guadalajara II

28 Şubat 2018 yılında North Carolina

31 Aralık 2018 yılında Guadalajara II

1 Ocak 2019 yılında Nashville

2 Ocak 2019 yılında Nashville SC

31 Aralık 2019 yılında Nashville

25 Şubat 2022 yılında Charlotte

1 Ocak 2023 yılında Chivas

Daniel Rios kimdir

Daniel Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rios şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Daniel Rios nereli

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