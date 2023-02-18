Zahid Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zahid Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zahid Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zahid Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zahid Munoz 29 Ocak 2001 tarihinde Tepatitlán şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Zahid Yibram Muñoz López şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zahid Munoz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Zahid Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zahid Munoz'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zahid Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zahid Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zahid Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zahid Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Zacatepec

30 Haziran 2019 yılında Guadalajara U17

1 Temmuz 2019 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2021 yılında Tapatío

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

31 Aralık 2022 yılında Tapatío

1 Ocak 2023 yılında Chivas

Zahid Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zahid Munoz şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.