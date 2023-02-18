Roberto Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Alvarado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Alvarado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Alvarado 7 Eylül 1998 tarihinde Irapuato şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Carlos Alvarado Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Alvarado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Roberto Alvarado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Alvarado'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Roberto Alvarado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/piojo.13/

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Roberto Alvarado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Alvarado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto Alvarado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Alvarado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Celaya

1 Ocak 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2022 yılında Chivas

Roberto Alvarado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Alvarado şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Roberto Alvarado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 25 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 4 gol atmıştır.

Meksika U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 21 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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