Jesus Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Sanchez 31 Ağu 1989 tarihinde San Luis Río Colorado şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Enrique Sánchez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Sanchez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Icon Star yapmaktadır. Jesus Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Jesus Sanchez'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CD Tapatío

1 Temmuz 2010 yılında Chivas

Jesus Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Sanchez şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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