Fernando Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Gonzalez 27 Ocak 1994 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Rubén González Pineda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Gonzalez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Fernando Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Gonzalez'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Coras de Tepic

31 Aralık 2015 yılında Guadalajara II

1 Temmuz 2016 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2017 yılında Guadalajara II

1 Temmuz 2017 yılında Zacatepec

31 Aralık 2017 yılında Guadalajara II

1 Ocak 2018 yılında Necaxa

1 Temmuz 2019 yılında América

2 Ocak 2021 yılında León

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

1 Temmuz 2022 yılında Chivas

Fernando Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Gonzalez şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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