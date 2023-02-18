Sergio Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Flores 12 Şubat 1995 tarihinde Torreón şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Adrián Flores Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Flores Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Flores'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2017 yılında Guadalajara II

1 Temmuz 2017 yılında Zacatepec

31 Aralık 2017 yılında Guadalajara II

1 Ocak 2018 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2020 yılında Guadalajara II

1 Ocak 2021 yılında Chivas

Sergio Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Flores şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Flores Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlas Guadalajara (-2014)

Meksika U20 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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